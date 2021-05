Damian van der Vaart (15) macht seine Eltern total stolz! Im Jahr 2006 wurde der Spross von Moderatorin Sylvie Meis (43) und Profifußballer Rafael van der Vaart (38) geboren. Nach dem Ehe-Aus seiner prominenten Eltern im Jahr 2013 hatte er zunächst bei seiner Mutter gelebt, bevor er im vergangenen Juli zu seinem Vater nach Dänemark zog. Mittlerweile ist der kleine Damian auch schon ziemlich groß geworden: Jetzt feiert er seinen 15. Geburtstag – und zu diesem Anlass gratulieren ihm seine Eltern mit zuckersüßen Beiträgen im Netz!

Auf ihrem Instagram-Account teilt Sylvie einige bisher unveröffentlichte Schnappschüsse ihrer Hochzeit im September 2020. Auf den Fotos lächelt sie ihren Sohnemann glücklich an. Mit einem weiteren Posting macht die 43-Jährige klar, dass Damians diesjähriger Ehrentag ein ganz besonderer ist: Er ist seinem Traum, Fußballer zu werden, einen Schritt näher gekommen! "Vor fast neun Monaten bist du mit einem Ziel nach Dänemark gezogen und jetzt an deinem Geburtstag bekommst du die Belohnung für [...] deine harte Arbeit: Mein Junge hat gerade an seinem Geburtstag seinen ersten Vertrag bei Esbjerg fB unterschrieben", freut sie sich.

Auch Rafael lässt es sich nicht nehmen, seinem Spross im Netz zu gratulieren. Unter einem Bild seines Sohnes und seiner Tochter Jesslynn (3) drückt er seine Liebe aus: "Happy Birthday Damian. Ich kann mir mein Leben ohne dich nicht vorstellen. Du bist ein toller Sohn und großer Bruder. Wir lieben dich."

Anzeige

MEGA Sylvie Meis und Sohn Damian bei ihrer Hochzeit im September 2020

Anzeige

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis mit ihrem Sohn Damian

Anzeige

Instagram / rafaelvdvaart Damian van der Vaart mit seiner Schwester Jesslynn

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de