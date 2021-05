Daniela Katzenberger (34) und Jennifer Frankhauser (28) genießen etwas Schwesternzeit! Vor wenigen Tagen feierte ihre Mutter Iris Klein (54) Geburtstag – und das nicht irgendwo. Gemeinsam mit der kompletten Großfamilie hat sich die Reality-TV-Bekanntheit eine kleine Auszeit in der Schweiz gegönnt. Dort widmet sich Jenny nicht nur ihren Pflichten als Tante und knuddelt Dannis Tochter Sophia (5). Auch die Geschwister scheinen die gemeinsame Zeit auszukosten. Im Netz postete die Katze nun ein gemeinsames Foto.

Via Instagram teilte die Goodbye Deutschland-Ikone einen Schnappschuss, auf dem sie mit ihrer Schwester zu sehen ist. In sportlicher Kleidung posieren Danni und Jenny darauf Hand in Hand vor der herrlichen Natur in der Schweiz. Letztere scheint von dem gemeinsamen Foto ebenfalls angetan zu sein. Auch die einstige Dschungelcamp-Teilnehmerin postete das Foto in ihrer Instagram-Story.

Dass sich die beiden Powerfrauen überhaupt wieder so nah sind, ist der Kultblondine zu verdanken. Nach einem jahrelangen Streit zwischen den Schwestern, weil Danni den Tod von Jennys Vater publik gemacht hatte, war sie es, die den ersten Schritt gewagt hat. "Ich musste auf Jenny zugehen: Ich bin ja auch die Ältere", verriet die Frau von Lucas Cordalis (53) im Bild-Interview.

