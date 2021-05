Star-Auflauf im Dolby Theatre in Los Angeles! Die iHeartRadio-Music-Awards waren einmal mehr ein Musikevent der Extraklasse. Insgesamt 49 Mal wurde die begehrte Trophäe in diesem Jahr verliehen. Unter den Gewinnern ist auch Megan Thee Stallion. Die amerikanische Rapperin brachte zur Verleihung einen ganz besonderen Menschen mit: Sie zeigte sich zum ersten Mal mit ihrem Freund Pardison Fontaine (31) auf dem roten Teppich!

Für den Ohrwurm "Savage" bekam Megan am Donnerstag den iHeartRadio-Music-Award verliehen. Mit ihr freut sich ihr Freund Pardison. Das Liebespaar strahlte bei der Verleihung regelrecht um die Wette. Und auch mit ihren Outfits zeigten Megan und ihr Liebster, wie gut sie zusammenpassen. Während die Rapperin mit ihrem knappen goldenen Glitzerkleid so manchem Star die Show stahl, passte sich ihr Freund dem Look mit einem lässigen khakifarbenen Anzug an.

Via Instagram-Live hatte Megan ihren Fans im Februar 2021 bestätigt, dass sie mit dem amerikanischen Rapper zusammen ist. "Er ist so ruhig, süß und beschützend", schwärmte sie total verliebt und kichernd von ihrem neuen Freund und stellte klar: "Er ist mein Schatz und ich habe ihn wirklich total gern."

Getty Images Megan Thee Stallion, Musikerin

Getty Images Megan Thee Stallion, "Savage"-Interpretin

Getty Images Pardison Fontaine, Musiker

