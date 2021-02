Hat sie etwa einen neuen Mann an ihrer Seite? Für Rapperin Megan Thee Stallion läuft es aktuell wie am Schnürchen. Erst vor Kurzem veröffentlichte sie ihre Kollaboration mit Ariana Grande (27) zu deren Remix "34+35". Doch nicht nur beruflich läuft es rund, auch privat geht es der Künstlerin zurzeit ziemlich super: Denn Megan ist ganz offensichtlich verliebt – und Fans haben auch schon eine Vermutung, in wen...

Am Montag feierte die US-Amerikanerin ihren 26. Geburtstag und ließ es ordentlich krachen. In einem Beitrag auf Twitter betonte sie zudem, dass sie aktuell überaus glücklich sei. Etwa aus gutem Grund? "Meine Freunde und meine Familie lieben mich, mein Süßer liebt mich, auch wenn er gerade etwas sauer auf mich ist, liebt er mich trotzdem. [...] Ich bin einfach nur glücklich und gesegnet", schrieb sie. Doch wer ist denn nun der ominöse Süße?

Ihre Community hat da schon etwas länger eine Vermutung. Wie The Sun berichtet, meinen Supporter erst vor wenigen Wochen die Stimme der 26-Jährigen in einem Netz-Video von Rapper Pardison Fontaine (31) gehört zu haben. Nur kurz darauf hatte Megan auch einen Beitrag des 31-Jährigen auf Instagram kommentiert. Ein offizielles Liebes-Outing gibt es von den beiden aber noch nicht... Was meint ihr, sind die zwei ein Paar? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / theestallion Megan Thee Stallion, Rapperin

Getty Images Rapper Pardison Fontaine im Oktober 2019

Instagram / theestallion Rapperin Megan Thee Stallion im Februar 2021

