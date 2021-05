Serkan Yavuz (28) verbringt gerade wahrscheinlich mehr Zeit als sonst in seinem Badezimmer. Dass der einstige Bachelorette-Kandidat im Netz ganz offen mit seiner Community über seine Alltagsprobleme spricht, ist längst kein Geheimnis mehr. So wandte sich der Ex von Carina Spack (24) bereits mit unterschiedlichsten Problemen – wie beispielsweise seiner Verdauung – an seine Fans. Und genau diese macht ihm nun wieder das Leben schwer: Serkan hat mit Durchfall zu kämpfen.

In seiner Instagram-Story setzte der Bachelor in Paradise-Boy seine Follower über seine erneuten Verdauungsschwierigkeiten in Kenntnis und ging dabei sogar ins Detail. "Sitze nur auf dem Pott, hintenrum brennt's, als hätte ich vier Tage Hot Wings gegessen", schrieb Serkan offen und ehrlich. Die User im Netz fragte er dann, ob jemand ein Mittel kenne, das ihm in seiner... pikanten Situation helfen kann.

Und offenbar konnte er tatsächlich Abhilfe schaffen. In einer kleinen Fragerunde wollte ein Fan wissen, wie es bei Serkan denn aktuell auf dem "Pott" so laufen würde. "Es war echt nicht mehr feierlich, aber mittlerweile bin ich wieder stabil hintenrum… hoffe, beziehungsweise glaube ich", erklärte der 27-Jährige daraufhin.

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz im Dezember 2020 in Köln

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz, Influencer

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz im April 2020

