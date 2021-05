Sie trägt ihr Töchterchen nicht nur im Herzen: Im April verloren Ashley Cain (30) und seine Frau Safiyya Vorajee (33) ihre Tochter Azaylia. Noch vor ihrem ersten Geburtstag starb die Kleine an Blutkrebs. Um ihrer jeden Tag zu gedenken, ließ sich die gelernte Krankenschwester den Namen ihres kleinen Engels tätowieren. Doch nicht nur das: Sie trägt sogar Fotos ihrer Tochter als Nagelschmuck!

Die aufwendige Dekoration an ihren Händen zeigte Safiyya ihren Fans in ihrer Instagram-Story: Vor einem orangefarbenen Hintergrund ist auf dem Nagel ihres Mittelfingers ein Abbild von Azaylia mit kleiner Schleife auf dem Kopf zu erkennen. In einem weiteren Video ist auf dem mittleren Finger der anderen Hand ein weiteres Gedenkbild zu sehen: Auf dem hält die stolze Mama ihr Töchterchen in die Höhe und gibt ihm einen Kuss.

Daneben sind auf den Nägeln auch Motive aus dem Disney-Klassiker König der Löwen zu sehen. Ashley und Safiyya hatten die Beerdigung für Azaylia nach dem beliebten Zeichentrickfilm dekoriert. Mit einem kleinen Trauerzug gaben sie zudem möglichst vielen Fans die Chance, sich von der Kleinen zu verabschieden.

