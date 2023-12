Safiyya Vorajee dekoriert Grab ihrer Tochter weihnachtlich

Safiyya Vorajee (36) denkt auch an Weihnachten an ihr Töchterchen. Im April 2021 hatte die Influencerin zusammen mit ihrem Partner Ashley Cain (33) den Verlust ihrer Tochter Azaylia verkraften müssen. Nachdem das kleine Mädchen an Leukämie verstorben war, beendete sie die Beziehung zu dem Fußballer. Doch Azaylia wird wohl immer im Herzen ihrer Mutter sein: Zu Weihnachten dekoriert Safiyya das Grab ihrer Tochter festlich.

Bei Instagram nimmt Safiyya ihre Follower mit zur Grabstätte ihres Kindes. "Einen magischen Ort für mein Baby in dieser festlichen Zeit zu schaffen, hilft mir, mit der Traurigkeit umzugehen", erklärt die 36-Jährige und zeigt, wie sie das Grab mit kleinen Wichteln, jeder Menge Tannenzweigen und weihnachtlichen Figuren schmückt. Im Dunkeln ist die Grünfläche dann bunt erleuchtet. Auch kaufe sie ihrer Kleinen Geschenke, die sie auf dem Rasen aufstelle, darunter eine große Plüsch-Minnie-Mouse im Feiertagslook.

Der Tod ihrer Tochter ist für Safiyya immer noch schwer zu verkraften. Im Podcast "BlueTick Show" erzählte sie sogar, dass sie Angst habe, eine neue Familie zu gründen. "Das Ding ist, ich möchte eine Familie, aber ich bin nicht bereit für das, was das mit sich bringt", meinte sie. Dennoch sei es nach wie vor ein großer Traum, mit dem Mann, den sie liebe, ein Kind zu bekommen.

Instagram / miss_safiyya_ Ashley Cain und Safiyya Vorajee

Instagram / miss_safiyya_ Das Grab von Safiyya Vorajees Tochter

Instagram / miss_safiyya_ Safiyya Vorajee und Tochter Azaylia

