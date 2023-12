Nach Baby-News von Ashley Cain: Wie steht Ex Safiyaa dazu?

Keine einfache Situation! Ashley Cain (33) gab kürzlich preis, dass er erneut Vater wird. Zusammen mit seiner Ex Safiyya Vorajee (36) hatte der Sportler vor rund zwei Jahren den Tod von Tochter Azalylia verkraften müssen. Die Kleine war mit acht Monaten an Leukämie verstorben. Nach dem Tod seiner Tochter erwartet der ehemalige Fußball-Profi zusammen mit einer langjährigen Freundin nun einen Sohn. Doch was sagt Ashleys Ex Safiyya zu den Baby-News?

Im Gespräch mit The Sun öffnet sich der Brite und erzählt von der Unterhaltung, die er mit seiner Ex aufgrund des Nachwuchses führte: "Es war nicht leicht für Safiyya, aber auch für mich war es schmerzhaft, mit ihr zu sprechen. Es war ein schwieriges Gespräch, bei dem nicht viel gelacht wurde, aber es enthielt viel Wahrheit und Respekt."

Die dunkelhaarige Beauty gedenkt auf Instagram immer wieder ihrer verstorbenen Tochter. "Die Zellen, die in meinem Körper weiterleben, sind du – daraus ziehe ich meine Kraft, es gibt mir wirklich Trost zu wissen, dass ich dich immer noch so nah bei mir habe", richtete Safiyya rührende Worte an die kleine Azaylia.

Instagram / miss_safiyya_ Safiyya Vorajee und Ashley Cain auf der Beerdigung ihrer Tochter Azaylia

Instagram / miss_safiyya_ Ashley Cain und Safiyya Vorajee

Instagram / miss_safiyya_ Safiyya Vorajee und Tochter Azaylia

