Safiyya und Ex Ashley Cain strahlen zusammen auf einem Event

Ashley Cain (33) und Safiyya Vorajee (37) gehen seit über zwei Jahren getrennte Wege. Nun hat sich das Ex-Paar bei der Premiere des Dokumentarfilms "Kids Like Us" wiedergetroffen – und zeigt sich dabei recht harmonisch! "Ich und Ashley werden immer vereint sein", stellte die Influencerin im Gespräch mit The Sun klar und fügte hinzu: "Ashley und ich werden immer ein gemeinsames Ziel haben und das ist Azaylia, das werden wir nie aus den Augen verlieren. Man wird uns immer zusammen sehen und wir werden immer tun, was wir tun müssen, um Kindern im Kampf gegen Kinderkrebs zu helfen, und das ist eine Verbindung, die für die Ewigkeit hält."

Ashley und Safiyya gründeten nach dem Tod ihrer Tochter eine Stiftung zu ihren Ehren: die "Azaylia Foundation". "Wir wollten, dass der Name unserer Tochter lebendig bleibt und damit anderen Kindern helfen, also haben wir keine einzige Sekunde verschwendet", erklärte der Fußballer kurz nach dem Tod seines Kindes gegenüber dem gleichen Newsportal. Die Stiftung habe ihm und seiner Ex-Partnerin geholfen, "morgens aus dem Bett zu kommen". Er sehe sie als Weg, seine verstorbene Tochter weiterhin großziehen zu können.

Im April 2021 verstarb die gemeinsame Tochter von Ashley und Safiyya im Alter von acht Monaten an den Folgen einer Krebserkrankung. Der schmerzhafte Verlust des kleinen Mädchens überschattete offenbar auch die Beziehung des einstigen Ex on the Beach-Teilnehmers und seiner damaligen Partnerin, denn noch vor Azaylias ersten Todestag trennten sich die beiden. Ashley durfte im Januar dieses Jahres dann allerdings erneut Nachwuchs auf der Welt begrüßen.

Instagram / miss_safiyya_ Ashley Cain und Safiyya Vorajee im Juli 2018

Instagram / mrashleycain Der Fußballstar Ashley Cain mit seinem Sohn im Mai 2024

