Ashley Cain wollte mit Ex Safiyya eigentlich noch ein Baby!

Sie hatten offenbar gemeinsame Zukunftspläne! Ashley Cain (33) und Safiyya Vorajee (36) haben vor zwei Jahren ihre kleine Tochter Azaylia an eine schwere Form der Leukämie verloren. Dieser Verlust führte letztendlich auch zur Trennung der beiden. Mittlerweile erwartet Ashley mit einer ehemaligen Partnerin, die er schon Jahre kennt, einen Sohn. Doch wie Safiyya nun verrät, wollte ihr Ex eigentlich noch ein Kind mit ihr!

Im Interview mit The Sun on Sunday erzählt die 36-Jährige, dass ihr ehemaliger Partner mit ihr noch nicht die Familienplanung abgeschlossen hatte. Kurz bevor Ashley nämlich verriet, dass er mit einer anderen Frau ein Kind erwartet, wollte er es noch mal mit Safiyya probieren. "Ich weiß nicht, warum er mich um ein weiteres Kind bitten würde, wenn er doch mit einer anderen schläft", gibt die Beauty preis. Sie habe in diesem Moment an ein Liebescomeback geglaubt – dass sie und Ashley wieder eine Familie sein können.

"In den nächsten Wochen wartete ich dann darauf, dass er sagte: 'Sollen wir wieder zusammenkommen'. Ich habe wirklich geglaubt, dass er das tun würde. Ich dachte, er würde die Dinge einfach Schritt für Schritt angehen", verrät Safiyya weiter und fügt hinzu: "Aber dann sagte er mir aus heiterem Himmel, dass er ein Kind mit einer anderen hat. Es war, als hätte mich ein Wirbelsturm getroffen. Ich war schockiert."

Instagram / miss_safiyya_ Safiyya Vorajee, Netz-Star

Instagram / miss_safiyya_ Ashley Cain und Safiyya Vorajee

Instagram / mrashleycain Safiyya Vorajee und Ashley Cain im August 2021

