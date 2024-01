Safiyya Vorajee meldet sich zu Ex Ashley Cains Vaterschaft

Safiyya Vorajee (36) meldet sich erstmals zu den Neuigkeiten. Im April 2021 hatte die Influencerin zusammen mit ihrem damaligen Partner Ashley Cain (33) den Verlust ihrer Tochter Azaylia verkraften müssen. Das Mädchen war im Alter von acht Monaten an Leukämie gestorben. Im Anschluss scheiterte auch die Beziehung seiner Eltern. Der Fußballer wurde jedoch kürzlich wieder Vater. Nun meldet sich Safiyya erstmals nach den Babynews ihres Ex'.

In ihrer Instagram-Story wendet sich die 36-Jährige an ihre Follower und zeigt dabei öffentlich ihren Schmerz: "Ein weiterer Tag, ein weiteres tapferes Gesicht." In der nächsten Sequenz meldet sich Safiyya vom Friedhof. Sie will eine Kerze für ihre verstorbene Tochter anzünden und Gebete für sie sprechen. Als sie davon erzählt, wird sie emotional und bekommt glasige Augen.

Mit diesem emotionalen Post meldet sich Safiyya am Tag der Geburt von Ashleys Sohn Aliyas Diamond Cain. "Ich werde dich lieben, schätzen, führen und beschützen, von ganzem Herzen, für den Rest meines Lebens. Und du wirst den schönsten Schutzengel haben, den der Himmel hat, der über dich wacht", schrieb der Brite und fand zugleich emotionale Worte für seine verstorbene Tochter.

Anzeige

Getty Images Safiyya Vorajee im September 2023

Anzeige

Getty Images Safiyya Vorajee

Anzeige

Instagram / mrashleycain Ashley Cains Sohn Aliyas Diamond Cain

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de