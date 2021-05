Germany's next Topmodel-Kandidatin Romina Palm (21) kann kaum noch laufen! In den vergangenen Monaten erlangte die 21-Jährige durch ihre Teilnahme an der beliebten Laufsteg-Show große Bekanntheit. Woche für Woche überzeugte sie Modelmama Heidi Klum (47) von sich und erreichte letztendlich sogar den vierten Platz. Doch bei den Proben für das große Finale strapazierte sie sich sehr – und hatte schließlich große Schmerzen in ihrem Knie. Jetzt zeigt sie sich besorgt, denn: Sie kann fast nicht mehr gehen!

Im Interview mit Promiflash erzählte Romina am Freitag, dass sie 2015 nach einem Skiunfall eine Kreuzbandriss- und Meniskus-OP über sich ergehen lassen musste. Durch die vielen Proben fürs Finale habe sich der Zustand ihres Knies nun wieder verschlechtert. "Ich kann nicht auftreten”, erklärte sie am Wochenende in ihrer Instagram-Story. "Ich bereue es ein wenig, dass ich nicht auf meinen Körper gehört habe und trotz Schmerzen alles durchgezogen habe die letzte Woche", gab sie außerdem zu. Trotz dieser Einsicht betonte sie zuvor mehrfach, wie dankbar sie für ihre Teilnahme an der Sendung sei.

Ihre Follower bekamen zusätzlich ein weiteres Knie-Update: "Ich hab gerade mein Knie checken lassen und es sieht nicht so gut aus." Weil sie vor Schmerzen kaum noch laufen könne, hätte sie erst mal eine Bandage und eine Infusion mit Schmerzmitteln bekommen. "Ich habe am Montag einen MRT-Termin und dann werden wir weitersehen", verkündete sie und betonte, bis dahin erst mal positiv bleiben zu wollen.

Romina Palm, Kandidatin bei GNTM 2021

Instagram / romina.gntm.2021.official GNTM-Teilnehmerin Romina Palm

Instagram / romina.gntm.2021.official Romina Palm, GNTM-Kandidatin 2021

