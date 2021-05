Hat Stephie Starks (26) bisherige Wohnung sie zu sehr an die Zeit mit Niko Griesert (30) erinnert? Die Beauty nahm an der vergangenen Bachelor-Staffel teil, um sich zu verlieben. Und tatsächlich: Die Münchnerin baute Gefühle für den Rosenverteiler Niko auf. Nach dem Homedate in ihrer Wohnung erteilte der Junggeselle der Katzenbesitzerin aber eine Abfuhr – und kürzlich zog Stephie dort aus. Promiflash hat sie erzählt, warum!

Im Interview mit Promiflash verriet die Oktoberfest-Moderatorin, warum sie aus der Wohnung ausgezogen ist, in der sie zuvor das Homedate mit Niko hatte. Denn Stephie ist in einen anderen Bezirk Münchens gezogen. "Ich brauchte einen freien Kopf, einen Tapetenwechsel. Musste den Ort wechseln", gestand die 26-Jährige. Es klingt so, als wäre es für die einstige Take Me Out-Kandidatin nicht einfach gewesen, die Erinnerungen mit Niko aus der alten Wohnung hinter sich zu lassen: "Ich komme langsam an – ohne die Geister der Vergangenheit."

Die Zeit in der Datingshow ist für Stephie eine heftige Erfahrung gewesen – heute ist sie zwiegespalten, wenn sie daran denkt. "Erfahrungen. Viele Erfahrungen. Leider nicht nur positive", zog die Store-Managerin ihr Fazit.

