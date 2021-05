Davina Geiss (18) ist nun endlich volljährig! Gemeinsam mit ihrer Schwester Shania (16) wurde die Tochter von Robert (57) und Carmen Geiss (56) seit ihrer Kindheit von Kameras begleitet: Ganz Deutschland sah den zwei Mädels bei Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie beim Aufwachsen zu. Jetzt ist Davina aber volljährig – und zu diesem besonderen Anlass teilt Mama Carmen rührende Zeilen im Netz!

Auf Instagram postete die Blondine eine herzerwärmende Foto-Collage ihrer Tochter und widmete ihr außerdem ein Gedicht zum Geburtstag. "Mein Schatz Davina ist nun 18 Jahre alt! Mit 18 fängt man an zu fliegen, Schluss mit brav am Boden liegen. Jetzt ist man doch reif und klug und setzt an zum Höhenflug", schrieb die stolze Mutter unter anderem. Doch auch wenn ihre Tochter nun volljährig ist – Carmen ist und bleibt Mama durch und durch: "Wir werden immer für dich da sein und deine Löwenmama wird dich bis zum Tod beschützen – auch wenn du jetzt erwachsen bist."

Carmens Fans scheinen ganz angetan von diesen herzlichen Glückwünschen zu Davinas Geburtstag zu sein. "Wahnsinn. Wie schnell doch die Zeit vergeht. Wo sind die Jahre hin? [...] Ich wüsche deiner Großen alles Liebe und Gute zum Geburtstag", schrieb beispielsweise eine gerührte Instagram-Nutzerin.

Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie, RTL II Davina, Carmen, Robert und Shania Geiss

Instagram / carmengeiss_1965 Carmen Geiss' Collage zu Davinas Geburtstag

Instagram / the_real_davina_geiss Davina Geiss, Reality-TV-Star

