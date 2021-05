Wollen Michelle Daniaux und Luigi Birofio noch bei weiteren Reality-TV-Formaten mitmachen? Die beiden hatten sich in der vergangenen Staffel von Ex on the Beach kennengelernt und sind seitdem ein Paar. Zuletzt nahm der Italiener im März am Kampf der Realitystars teil – allerdings ohne seine Liebste, die er während der Dreharbeiten schwer vermisst hat. Wollen Gigi und Michelle denn auch wieder gemeinsam vor der Kamera stehen? Darüber sprachen sie mit Promiflash.

"Auf jeden Fall! Ich würde aber nur noch mit ihr an TV-Projekten teilnehmen", plaudert der 21-Jährige im Gespräch mit Promiflash aus. Die zwei Turteltauben seien einfach ein gutes Team und würden sich freuen, auch mal wieder gemeinsam für ein Format zu drehen. "Wir sind ja auch irgendwie ein bisschen dafür gemacht. Wir lieben das ja, vor der Kamera zu stehen – gerade zu zweit oder als Team", stimmt Michelle ihrem Liebsten zu.

Doch ist bei dem Paar denn momentan bereits eine neue Show in Planung? Das dürfen die beiden natürlich noch nicht verraten. Auch welche Projekte für sie infrage kommen würden, müssen sie leider für sich behalten. "Aber bleibt auf jeden Fall gespannt", erklärt die einstige Temptation Island-Teilnehmerin. Ob sich die Fans also wohl bald schon über einen weiteren TV-Auftritt der Turteltauben freuen dürfen?

Instagram / gigibirofio Luigi Birofio, Reality-TV-Star

Instagram / gigibirofio Michelle Daniaux und Luigi Birofio

Instagram / michelledaniaux Michelle Daniaux, Reality-TV-Star

