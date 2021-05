2018 gab die bekannte Fitness-Influencerin Sophia Thiel (26) die Trennung von ihrem langjährigen Freund und Manager Charles Fischer bekannt. Einen expliziten Grund nannte die Rosenheimerin damals nicht. Doch in ihrem Buch "Come Back Stronger: Meine lange Suche nach mir selbst" offenbart sie tatsächlich pikante Details über das Liebes-Aus. Ein übler Streit war der Auslöser: "Wir hatten uns zuvor schon einige Male in die Haare bekommen, doch dieses Mal fühlte es sich irgendwie anders an." Charly scheint außerdem ihre Figur kritisiert zu haben. Denn der Erfolg der gemeinsamen Firma sei von Sophias Körperform abhängig gewesen.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de