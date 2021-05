Romina Palm (21) kann sich freuen: Sie ist die Viertplatzierte von Germany's next Topmodel 2021. Am Donnerstag fand die Finalshow der 16. Staffel von Heidi Klums (47) Castingshow statt. Die Influencerin musste zwar als erste der vier Finalistinnen die Bühne räumen – ihre Liebsten, allen voran ihr Freund Stefano Zarrella (30), sind dennoch mehr als stolz auf sie. Auch Pietro Lombardi (28) steht hinter der Rothaarigen und widmete ihr liebevolle Worte im Netz. Romina weiß den Support des Musikers sehr zu schätzen.

"Das tut schon gut, wenn man jemandem im Rücken hat, der auch aus diesem Geschäft kommt und Ahnung hat", erklärte die 21-Jährige gegenüber Promiflash. Immerhin könne sich Pie als ehemaliger DSDS-Sieger gut in ihre Situation hineinversetzen. Der Sänger meldete sich aber nicht nur via Instagram zu Wort, er wünschte Romina auch schon vor dem Finale persönlich viel Erfolg. "Er hat mir, bevor ich zu den Proben gefahren bin, gesagt: 'Romina, egal, wie es ausgeht, du bist schon die Gewinnerin. Du hast so ein großes Herz.'"

Pietro ist seit Jahren ein guter Freund von Rominas Partner Stefano und dessen Bruder Giovanni Zarrella (43). "Pie gehört jetzt zu meiner Familie", betonte die Beauty gegenüber Promiflash. Ob der 28-Jährige ihr auch weiterhin mit Tipps fürs Showbusiness zur Seite stehen wird?

Instagram / romina.gntm.2021.official Romina Palm, GNTM-Kandidatin 2021

Getty Images Pietro Lombardi, Sänger

Instagram / romina.gntm.2021.official Stefano Zarrella und Romina Palm im Mai 2021

