Louisa Jindaoui meldet sich mit einem neuen Update aus ihren anderen Umständen! Mitte Februar überraschte die Influencerin ihre Community mit den süßen Neuigkeiten: Sie und ihr Ehemann Nader Jindaoui (24) erwarten ihren ersten Nachwuchs. In einem ihrer Vlogs präsentierten die Webstars bereits ein erstes Ultraschallbild, auf dem ihr Baby klar zu erkennen ist. Allmählich macht sich die Schwangerschaft auch optisch an Louisas Körper bemerkbar!

Die Veränderungen an Louisas Body scheinen ihren Mann Nader sehr zu begeistern – immerhin widmet er diesem Umstand ein Posting: "Bauch wächst und wächst", teilt der Profifußballer zu einem neuen Schnappschuss via Instagram mit. Mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht streckt die schwangere Schönheit ihr immer größer werdendes Babybäuchlein in die Kamera. Das Paar kann es offenbar kaum noch erwarten, das Baby in den Armen zu halten – bis dahin dürfte es allerdings noch ein paar Wochen dauern.

Ob die Jindaouis noch in diesem Jahr einen Jungen oder ein Mädchen erwarten, ist allerdings bisher nicht bekannt. In wenigen Tagen steht für die werdende Mutter allerdings der nächste Termin beim Frauenarzt an. Sollte der kleine Embryo zu diesem Zeitpunkt beim Ultraschall dann gut sichtbar im Bauch der Bald-Mama liegen, könnte das Geschlecht bestimmt werden. Bleibt also nur noch abzuwarten, ob Louisa und Nader bald schon mehr Details über ihr Kind kennen.

Louisa Jindaoui, Influencerin

Nader und Louisa Jindaoui, YouTuber

Nader und Louisa Jindaoui, Webstars

