So viele Neuigkeiten für Fans von Sarah Engels (28)! Am Sonntagnachmittag verkündeten die Sängerin und ihr Ehemann Julian (28), dass sie sich das Jawort gegeben hatten. Im engsten Familienkreis feierten die beiden das fröhliche Ereignis – und nahmen beide Sarahs Mädchennamen Engels an. Der fünfjährige Sohn der Sängerin trug bisher – genau wie auch noch seine Mama – den Nachnamen seines Vaters Pietro Lombardi (28). Jetzt verkündete die Künstlerin: Auch Alessios Nachname soll geändert werden.

Kurz nach der Bekanntgabe der frohen Neuigkeiten lud Sarah ihre Fans zu einer Fragerunde auf ihrem Instagram-Kanal ein. Auf die Frage, ob Alessio (5) mit Nachnamen weiterhin nur Lombardi heißen würde, antwortete sie: "Alessio wird einen Doppelnamen bekommen und Lombardi-Engels heißen". Das hätte die TV-Bekanntheit gemeinsam mit Pietro so entschieden. Sie "fanden beide, dass es die beste Lösung ist und er so zu beiden die Verbindung hat", teilte sie mit und ergänzte: "Das war mir sehr wichtig."

Sarah und Pietro erziehen ihren gemeinsamen Sohn im harmonischen Patchwork-Style. Zur Hochzeit widmete Sarahs Ex-Mann Pietro dem Paar sogar liebe Worte: "Ihr seid ein tolles Paar! Haltet immer fest an eurer Lieber, euer Pie", schrieb er in seiner Story.

