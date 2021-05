Für sie war das Experiment ein voller Erfolg! Sabrina Mina (28) und Mehmet (29) nahmen erst kürzlich an der neuen Kuppelshow 5 Senses for Love teil. Nach Dates, auf denen sie sich nur riechen, hören, fühlen und schmecken konnten, verlobten sich die beiden – noch bevor sie sich das erste Mal gesehen hatten. Nach der Verlobung konnten sie sich auf einer Reise zusammen mit den anderen Teilnehmer-Paaren besser kennenlernen und entschieden sich zum Schluss der Sendung tatsächlich, eine Ehe einzugehen. Dass das die richtige Entscheidung war, zeigt Mehmet jetzt ganz deutlich!

In seiner Story auf Instagram postete der 29-Jährige ein Foto von sich, auf dem er breit lächelte und schrieb: "Das Lächeln, was du drauf hast, wenn dir die Richtige gegenübersitzt". Außerdem erklärte Mehmet seinen Followern, dass es sich sehr gut anfühle, "angekommen zu sein". "So glücklich wie in den letzten Monaten war ich schon lange nicht mehr", offenbarte er ganz verliebt.

Scheint als hätten die beiden trotz der recht kurzen Kennlernphase in der Sendung die richtige Entscheidung getroffen. Dass Mehmet nach nur wenigen Wochen sein Leben komplett aufgeben musste, um zu Sabrina in die Nähe von Hamburg zu ziehen, war offenbar die richtige Entscheidung. Als erstes "5 Senses for Love"-Ehepaar war das Experiment für sie damit ein voller Erfolg.

Sat.1 "5 Senses for Love"-Kandidatin Sabrina Mina

SAT.1 Mehmet und Sabrina bei "5 Senses for Love"

© SAT.1/Guido Engels Kandidat Mehmet bei seiner "5 Senses for Love"-Hochzeit

