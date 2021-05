Julian (28) und Sarah Engels (28) sind jetzt Mann und Frau – und alle freuen sich mit ihnen! Am Wochenende gaben die erfolgreiche Musikerin und ihr Partner überraschend bekannt, dass sie heimlich im kleinen Kreis geheiratet haben. Die frischgebackenen Eheleute könnten nicht glücklicher sein. Tausende Fans und Freunde gratulierten den Turteltauben bereits überschwänglich im Netz. Jetzt veröffentlichte auch Sarahs Mama – und Julians Schwiegermutter – rührende Zeilen...

Via Instagram teilte Sonja Strano jetzt ein paar Hochzeitsbilder von ihrer Tochter und schrieb dazu: "Manchmal behält das Leben etwas oder jemand Besonderen für den richtigen Augenblick vor. Einige nennen es Zufall, ich nenne es Schicksal..." Weiter schwärmte Sarahs Mama: "Wenn ich euch zusammen sehe, dann weiß ich, dass ihr zum passenden Moment aufeinandergetroffen seid." Abschließend betonte sie, wie dankbar sie Julian sei, dass er ihr "kleines Mädchen" gefunden hat und sie so glücklich macht.

Auch die Frischverliebten meldeten sich bereit mit emotionalen Statements zu Wort. So betonte Sarah auf ihrem Kanal: "Seit dem ersten Tag, seitdem ich dich kenne, haben wir eine unfassbare Verbindung zueinander gespürt – aus dieser Verbindung wurde ein unschlagbares Team. [...] Ich bin für immer an deiner Seite und ganz egal ob du lachst oder weinst, ob du gewinnst oder verlierst, ob du aufstehst oder fällst: Ich werde da sein." Was sagt ihr zu Sonjas Beitrag? Stimmt ab!

Instagram / sonistrano Sarah Engels mit ihrer Familie

Instagram / julbue Julian und Sarah Engels an Neujahr 2021

Instagram / julbue Sarah und Julian Engels kurz nach ihrer Verlobung

