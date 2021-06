Mit so einer Überraschung hat sie sicher nicht gerechnet! Schauspielerin Amy Schumer (40) ist vor allem für ihren unverwechselbaren Humor bekannt. Im Netz nimmt sich die Mutter eines Sohnes gern mal selbst auf die Schippe – an ihrem Ehrentag hat das nun aber jemand anderes für sie übernommen: ihr Ehemann Chris Fischer. Mit einem ganz besonderen Kuchen gratulierte er seiner Frau zum 40. Geburtstag!

Da hat sie aber nicht schlecht geguckt: Via Instagram teilte die "I Feel Pretty"-Darstellerin nun einen ziemlich amüsanten Clip, in dem ihr Gatte eine Geburtstagstorte bringt. So weit, so unspannend erst mal. Doch wirft man einen genaueren Blick darauf, ist klar, warum Amy etwas geschockt auf diesen Leckerbissen reagiert. "Ich verlasse dich. Das war die einzige Möglichkeit, die ich mir vorstellen konnte", ist auf der Backware zu lesen. Doch wer die Schauspielerin und ihren Mann kennt, der weiß sofort, dass das nur ein Witz ist.

Ihre Fans feiern Chris jedenfalls für diese Aktion. "Das ist der beste Kuchen ever – meine bessere Hälfte würde das auch so machen. Wenn ihr zusammen lacht, bleibt ihr für immer zusammen" oder "Ich habe nichts anderes von Chris erwartet", kommentierten zwei begeisterte Fans. Wie findet ihr diesen Geburtstagskuchen? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / amyschumer Amy Schumer, Sohn Gene David und Chris Fischer

Instagram / amyschumer Amy Schumers Geburtstagstorte

Instagram / amyschumer Chris Fischer und Amy Schumer im Juli 2019

