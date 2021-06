Calvin Kleinen (28) tingelte in der Vergangenheit schon durch diverse Reality-TV-Formate und bewies dabei, dass er kein Kind von Traurigkeit ist. Was viele jedoch nicht wissen dürften: Der trinkfreudige Partylöwe, der auch auf den Spitznamen "Pascha von Nippes" hört, wohnt noch bei seiner Mutter. Ob Calvin es sich dort auch weiterhin gemütlich machen oder tatsächlich bald flügge wird, konnte Promiflash jetzt in Erfahrung bringen!

Im Rahmen eines Interviews, in dem Calvin seinen neuen Wodka vorgestellt hat, verriet er nun so viel: "Ob ich bei Mama ausziehe – mal gucken!" Es hat ja auch Vorteile, mit Ende 20 noch im trauten Elternhaus zu leben. "Mir geht es halt gut da", merkt er schelmisch lächelnd im Interview mit Promiflash an. Der Grund für das scheinbar grenzenlose Wohlbefinden des Frauenhelden: "Ich kriege gerade alles, was ich brauche."

Angesprochen auf das Thema Ausziehen zeigt sich der ehemalige Promis unter Palmen-Kandidat jedenfalls noch sichtlich unschlüssig. Könnte Calvin überhaupt einen eigenen Haushalt stemmen? "Ich könnte das locker, wenn ich Bock hätte", äußert er in gewohnter Pascha-Manier und fügt wenig überraschend an: "Aber ich hab halt keinen Bock auf Kochen, Waschen und Putzen." Auch zu Hause lässt sich es sich der gebürtige Nordrhein-Westfale also richtig gut gehen!

Instagram / calvin92 Calvin Kleinen, Reality-TV-Star

Instagram / calvinkleinen Calvin Kleinen, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / calvinkleinen Calvin Kleinen, "Temptation Island V.I.P."-Kandidat 2020

