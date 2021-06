Julia Holz denkt bereits an ihr Lebensende. Vor wenigen Wochen brach für die Influencerin eine Welt zusammen: Sie erhielt die Diagnose Gebärmutterhalskrebs. Nur eine Chemotherapie kann der 35-Jährigen noch helfen – immerhin sei der Krebs nicht nur bereits im fortgeschrittenen Stadium, sondern habe auch schon gestreut. Für die Wahl-Mallorquinerin auch ein Grund, sich Gedanken über ihren Tod zu machen: Julia plant schon jetzt ihre eigene Beerdigung.

Eines steht für Julia schon jetzt fest, wie sie im Interview gegenüber Bild verriet: "Sollte ich den Kampf gegen den Krebs verlieren, möchte ich in Rostock beerdigt werden. Ihr sei es besonders wichtig, in ihrer Heimat – der Hansestadt an der deutschen Ostseeküste – im Familiengrab die letzte Ruhe zu finden, um auf ewig bei ihren Liebsten zu sein. "Die Leute sollen auch nicht in Schwarz zur Beerdigung kommen", stellte Julia klar. Auf ihrem Grab erhofft sich die Mutter einer kleinen Tochter zahlreiche weiße Rosen – das seien schon immer ihre liebsten Schnittblumen gewesen.

"Später soll es ein schönes buntes Grab sein, damit das nicht so trist wird für die Leute, die mich besuchen kommen", erklärte Julia. Abgeschlossen mit ihrem Leben hat die Netz-Bekanntheit aber noch lange nicht: "Jetzt wird erst mal gekämpft und nicht gestorben!" Für mehr Klarheit hat sich Julia jetzt auch um einen Termin bei einem Facharzt in der Berliner Charité gekümmert.

Instagram / mrs.julezz Julia Holz, Influencerin

Instagram / mrs.julezz Julia Holz mit ihrer Tochter

Instagram / mrs.julezz Julia Holz, Influencerin

