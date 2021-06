Möchte Anne Wünsche (29) noch weitere Kinder? Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ist bereits zweimal Mutter geworden: Ihre Töchter Miley und Juna sind ihr ganzer Stolz. Mittlerweile sind die zwei Schwestern selbst richtig groß geworden – und Annes Jüngste kommt demnächst sogar schon in die Vorschule! Wünscht sie sich nun vielleicht noch weiteren Nachwuchs? Eine Aussage der Influencerin lässt das jedenfalls vermuten...

In ihrem neuesten YouTube-Video filmt die 29-Jährige sich und ihren Kumpel Timmy bei der Eröffnung ihres neuen Ladens. Ein Baby, das mit seiner Mutter offenbar den Shop besucht, scheint es ihr dabei ganz besonders angetan zu haben. "Da kriege ich direkt wieder Milcheinschuss", gibt sie ehrlich zu. Daraufhin kommen bei Anne leichte Zweifel auf. "Stell dir vor, ich bin schwanger und weiß es noch nicht", meint sie an Timmy gewandt. "Was mache ich denn dann ohne dich?", witzelt ihr Freund daraufhin.

Anfang Mai hatte die YouTuberin allerdings bereits in einer Instagram-Fragerunde klargemacht, dass sie sich wohl eher kein Baby mehr wünscht. "Immer, wenn ich daran denke, noch mal schwanger zu werden, merke ich, wie ich es einfach nicht möchte", erklärte sie ihre Haltung. Ob Anne ihre Meinung dazu nun wohl doch geändert hat?

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche in ihrem Laden

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrer Tochter Juna Merten

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

