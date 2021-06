Endlich ist es raus! Maxime Herbord (26) wird in der kommenden Staffel von Die Bachelorette auf Partnersuche gehen. Die hübsche Dunkelhaarige war jedoch zuvor selbst eine Rosenanwärterin. 2018 durfte sie den TV-Junggesellen Daniel Völz (36) kennenlernen. Inspiriert Maxime mit ihrem Seitenwechsel auch andere Ex-Bachelor-Girls, der Liebessuche im TV noch eine Chance zu geben? Hannah Kerschbaumer (28) suchte bereits ihre große Liebe im TV. Promiflash hat nun nachgefragt, was sie von der neuen Bachelorette hält!

Die studierte Wirtschaftspsychologin hatte leider kein Glück mit dem letzten Rosenkavalier. Niko Griesert (30) schicke sie kurz vor den Homedates nach Hause. Hätte Hannah womöglich gern auch eine zweite Chance wahrgenommen? Viele Fans hätten sich zumindest gewünscht, dass sie an Maximes Stelle wäre. "Ich glaube, wenn es zur aktuellen Lebenssituation passt, sollte man kein Abenteuer im Leben ausschlagen", verriet sie nun gegenüber Promiflash und fügte an: "Und das ist die Reise als Bachelorette bestimmt".

Wie steht Hannah jedoch zu der neuen Bachelorette? Ist Maxime ihr zufolge die richtige Besetzung? "Leider kann ich das gar nicht beurteilen, da ich Maxime nicht kenne", räumte Hannah ein. Sie wünsche der 26-Jährigen jedoch viel Glück und Spaß in dem Format. "Ich glaube, jede Dame ist eine gute Wahl, die das Herz am rechten Fleck trägt", findet die 28-Jährige, merkte jedoch schmunzelnd an: "Es ist bestimmt auch sehr anstrengend, so viele Männer auf einmal kennenzulernen."

Anzeige

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer, Influencerin

Anzeige

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer, Ex-Bachelor-Girl

Anzeige

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer, Ex-Kandidatin bei "Der Bachelor"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de