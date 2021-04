Michèle de Roos' süße Liebes-News kommen auch bei ihren Konkurrentinnen gut an! Die Kölnerin war in der diesjährigen Bachelor-Staffel eigentlich seit Folge eins Niko Grieserts Favoritin. Nichtsdestotrotz warf er sie im Halbfinale aus der Show, um sie gleich darauf wieder zurückzuholen und sich im großen Finale dann erneut gegen sie zu entscheiden. Nach der Sendung deutete aber trotzdem alles darauf hin, dass die beiden sich wieder annähern. Nun bestätigt Michèle endlich die Liebesgerüchte – und nicht nur ihre Fans, sondern auch zahlreiche ehemalige Mitstreiterinnen freuen sich für sie!

Auf Instagram teilte die Ex-Rosenjägerin jetzt ein Bild, auf dem sie und Niko ganz verliebt gemeinsam posieren und verkündet damit, dass sie nach langem Hin und Her endlich ein Paar sind. Hannah Kerschbaumer, die selbst um Nikos Herz gekämpft hatte, freut sich für die Turteltauben, wie sie unmissverständlich mit einem roten Herz-Emoji ausdrückt. Auch das Ex-Bachelor-Girl Esther Kobelt ist ganz entzückt von dem Paar-Outing: "Oh meine Lieblings-Michèle, ich freue mich so für euch!", schreibt sie. Sie habe "von Anfang an gesagt", dass die zwei am besten zusammenpassen würden.

Neben Hannah und Esther meldet sich auch Nora Lob unter Michèles Post. "Ich freue mich für euch. Endlich!", kommentiert die einstige Kuppelshow-Kandidatin das Bild. Ob sich Michelle Gwozdz auch noch zu den großen News äußern wird? Sie hatte in der Show eigentlich Nikos letzte Rose erhalten – zu einer Beziehung kam es anschließend allerdings nie.

