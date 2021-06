Nicht nur Naomi Campbell (51) hat in der Vergangenheit für eine Baby-Überraschung gesorgt! Mitte Mai meldet sich die Laufstegschönheit wie aus dem Nichts mit süßen Neuigkeiten: Sie ist Mutter einer Tochter geworden. Über eine Schwangerschaft war zuvor nichts bekannt, weshalb sich Fans nun wundern, ob sie diese nur gut geheim gehalten, oder eventuell auf eine Leihmutter zurückgegriffen hat. So oder so wäre sie nicht die einzige, die auf einmal Nachwuchs präsentiert: Wie die Beispiele im Video zeigen, überraschte nämlich nicht nur Naomi jetzt mit unerwarteten Mutterfreuden – andere Promi-Mütter haben ebenfalls schon urplötzlich Bilder ihrer Kinder geteilt und hatten ihre Schwangerschaft zuvor streng geheim gehalten!

