Hat sich Pietro Lombardi (28) etwa nicht an die Verkehrsregeln gehalten? Kurz vor der Geburt seines Sohnes Alessio Lombardi (5) im Jahr 2015 hatte sich der einstige DSDS-Gewinner dazu entschieden, seinen Führerschein zu machen. Pietro brauchte sowohl bei der theoretischen als auch bei der praktischen Fahrprüfung zwei Anläufe, bevor er den Lappen endlich in der Tasche hatte. Knapp sechs Jahre später muss Pietro seine Fahrerlaubnis nun allerdings erst einmal abgeben!

In seiner Instagram-Story meldete sich der 28-Jährige jetzt aus dem Türkei-Urlaub bei seinen Fans. "Ich freue mich wirklich auf zu Hause. Ich habe zwar keinen Führerschein, aber egal – ich werde schon irgendwie die Zeit überstehen ohne Führerschein", erzählt der Musiker geknickt. Er sei leider ein paar Kilometer zu schnell gefahren und werde demnach in nächster Zeit erst einmal ohne Auto unterwegs sein. "Aber am 19. Juni darf ich wieder fahren", freut sich Pietro.

Zuletzt hatte der Künstler im Jahr 2015 einen Unfall gebaut. Wenige Monate, nachdem er die Fahrprüfung bestanden hatte, war er damals im Italien-Urlaub mit einem Wohnmobil gegen eine Mauer gefahren! Der Wagen musste daraufhin repariert werden. Seinen Lappen durfte der Italiener aber zum Glück behalten.

Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit seinem Sohn Alessio

Anzeige

ActionPress Pietro Lombardi im September 2020 in Köln

Anzeige

Michael Kremer / Future Image Pietro Lombardi beim in Erfurt 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de