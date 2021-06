Stellt sich Meredith Grey (Ellen Pompeo, 51) bald neuen beruflichen Herausforderungen? In den USA steht in der ersten Juniwoche die finale Folge der 17. Staffel von Grey's Anatomy an. Damit endet eine Season, in der sich die Fans über viele Comebacks freuen durften, aber sich auch von einigen Serienlieblingen verabschieden mussten. Glücklicherweise bleibt Meredith der erfolgreichen Serie erhalten – doch auf die TV-Chirurgin könnte nun auch eine große Veränderungen zu kommen.

+++Achtung, Spoiler!+++

Das deutete sich zumindest in der 16. Folge der aktuellen Staffel an. In der Episode darf Meredith, nachdem sie lange im Koma lag, endlich wieder nach Hause. Aber sie hat noch immer mit Nachwirkungen ihrer langwierigen Covid-19-Erkrankung zu kämpfen. So hat sie nicht einmal genügend Kraft, um ihre Kids auf den Arm zu nehmen. Die dreifache Mutter vertraut sich dann ihrer Kollegin und Freundin Miranda Bailey (Chandra Wilson, 51) an und erzählt ihr von ihren Sorgen. Sie schlägt ihr daraufhin einen Tapetenwechsel vor – und hat auch schon eine Idee, wie der aussehen soll: Meredith soll das Assistenzarztprogramm leiten und neue chirurgische Praktikanten im Krankenhaus ausbilden.

Sie wirkt sogar sehr angetan von dem Angebot und scheint es anzunehmen. Aber könnte die Weltklasse-Chirurgin wirklich ihr Skalpell aus der Hand legen und einen Gang zurückschalten? Spätestens das Staffelfinale sollte Aufschluss darüber geben, wie Merediths Zukunft im Grey Sloan Memorial Hospital aussieht.

