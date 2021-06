Bereitet sich Emilio Sakraya (24) etwa schon einmal auf die Vaterrolle vor? Der Hottie scheint trotz der aktuellen Gesundheitslage als Schauspieler völlig ausgebucht zu sein. Jüngst drehte der beliebte "Kalte Füße"-Darsteller einen neuen Film für einen Streaming-Dienst. Dazu gab der Muskelmann nun einen ersten Einblick. Auf Social Media präsentierte sich Emilio jetzt als Papa und macht dabei eine richtig gute Figur.

Auf Instagram veröffentlichte Emilio einen Set-Schnappschuss, auf dem er mit einem Kollegen posiert. Dazu hat er ein Baby in einer Tragevorrichtung an der Brust. "Boom! Und weiter geht´s! Ein frischgebackener Papa, ein Vollchaot und ein Baby", schrieb der "Roter Sand"-Interpret unter dem Bild. Außerdem verriet er weiter, dass dieses Bild am Set seines neuen Schauspiel-Engagements entstanden ist. Der Berliner gehört nämlich zu dem Cast des ersten Amazon-Streifens "One Night Off".

Anfang 2021 erregte Emilio Aufsehen mit seiner Rolle in der neuen Netflix-Serie Tribes of Europa. Dort spielte er den heißen Sex-Sklaven Kiano. Fans können sich freuen, weil wohl schon bald die zweite Staffel gedreht werden wird.

Instagram / emilio_sakraya_ Schauspieler Emilio Sakraya

Instagram / emilio_sakraya_ Emilio Sakraya, 2020 in Berlin

Netflix/ Gordon Timpen Emilio Sakraya in "Tribes of Europa"

