Paulina Carrera vermisste in Deutschland das leckere, reife Obst, das in ihrer Heimat Ecuador an jeder Straßenecke angeboten wird. In Zukunft beabsichtigt sie deshalb, den Geschmack von reifen Ananas, Mangos und Maracujas als Püree nach Europa zu bringen. Mit dieser Idee pitchte die studierte Logistikerin jetzt bei Die Höhle der Löwen und konnte sich ein Investment für ihr Unternehmen Hilli Fruits sichern. Ob sie mit ihrem Partner Ralf Dümmel (54) zufrieden ist, verriet sie jetzt gegenüber Promiflash!

"Wir hatten im Vorfeld über die Löwen Informationen eingeholt, um uns ein detailliertes Bild machen zu können", erzählt die 39-Jährige im Promiflash-Talk und führt aus: "Dabei ist uns aufgefallen, dass für unser Produkt Ralf der optimale Löwe wäre, da er schon sehr viele Produkte in den Handel gebracht hat." Dass sie nun einen Deal mit dem 54-Jährigen an Land ziehen konnte und von seinen Kontakten wie auch seinem Erfahrungsschatz profitieren wird, freut Paulina ungemein.

Die dreifache Mutter, die eine eigene Firma und ihr Familienleben erfolgreich unter einen Hut bekommt, ist sich sicher, dass sich die Zusammenarbeit von Hilli Fruits mit dem Unternehmer schon jetzt auszahlt. Paulina berichtet: "Wir haben bei DS Produkte einen persönlichen Ansprechpartner in jeder Abteilung, der sich um alle Belange kümmert." Aktuell steht sie mit der Vermarktung ihres Produkts noch am Anfang, ist jedoch zuversichtlich und meint deshalb voller Vorfreude: "Ich bin schon sehr gespannt, was die Zukunft uns bringt."

