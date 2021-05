Welcher Investor ist der Favorit der Die Höhle der Löwen-Fans? In der aktuellen neunten Staffel, die bald schon wieder zu Ende geht, sind ganze sieben Unternehmer abwechselnd auf der Suche nach innovativen Gründern und Geschäftsideen zum Investieren. Wer von ihnen kommt mit seiner Art wohl am besten bei den Zuschauern an? Die Promiflash-Leser haben abgestimmt – und sie haben einen eindeutigen Liebling bei "Die Höhle der Löwen"...

Es ist wie schon in den vorherigen Staffeln wieder Ralf Dümmel (54) geworden! Das zeigt eine Promiflash-Umfrage (Stand 28. Mai 2021) ganz eindeutig: Stolze 49,5 Prozent (904 Votes) der insgesamt 1.825 Teilnehmer haben für den Geschäftsführer von DS Produkte abgestimmt – seine leidenschaftliche Art und Begeisterungsfähigkeit kommt einfach super bei den Fans an! Damit lässt Ralf die Zweitplatzierte weit hinter sich: Beauty-Expertin Judith Williams (48) ergatterte 23,2 Prozent (424 Votes) der Stimmen. Die Bronzemedaille geht an Familienunternehmerin Dagmar Wöhrl (67) mit 7,0 Prozent (128 Votes). Ganz knapp dahinter steht Carsten Maschmeyer (62) mit 6,8 Prozent (125 Votes).

Ex-Rennfahrer Nico Rosberg (35) hat es als neuester und jüngster Löwe immerhin auf den fünften Platz geschafft – mit 5,8 Prozent (106 Votes) der Stimmen. Nils Glagau (45) belegt den vorletzten Platz mit 4,3 Prozent (78 Votes). Somit bleibt nur noch einer übrig: Manager Georg Kofler (64) ist mit nur 3,3 Prozent (61 Votes) auf dem letzten Platz gelandet. Das könnte daran liegen, dass der Unternehmer mit italienischen Wurzeln sich in dieser Staffel eher zurückhaltend gezeigt und kaum Gebote abgegeben hat.

Hier noch einmal das Ranking der Umfrage:

Erster Platz: Ralf Dümmel mit 49,5 Prozent

Zweiter Platz: Judith Williams 23,2 Prozent

Dritter Platz: Dagmar Wöhrl mit 7,0 Prozent

Vierter Platz: Carsten Maschmeyer mit 6,8 Prozent

Fünfter Platz: Nico Rosberg mit 5,8 Prozent

Sechster Platz: Nils Glagau mit 4,3 Prozent

Siebter Platz: Georg Kofler mit 3,3 Prozent

Anzeige

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Ralf Dümmel, "Die Höhle der Löwen"-Investor

Anzeige

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Judith Williams bei "Die Höhle der Löwen"

Anzeige

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Georg Kofler bei "Die Höhle der Löwen"

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Georg Kofler, Nico Rosberg, Dagmar Wöhrl und Ralf Dümmel bei "Die Höhle der Löwen"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de