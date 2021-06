Das Rätsel um Elena Miras' (29) Entzündung ist endlich gelöst! Die ehemalige Love Island-Kandidatin hatte sich vor wenigen Wochen einer erneuten Brust-OP unterzogen. Nach dem Eingriff hatte sich die Narbe allerdings entzündet. Die Schweizerin nahm Antibiotika. Doch so richtig geholfen hat keines der Medikamente. Jetzt hat sie noch einmal einen Spezialisten aufgesucht und der stellte fest: Ein Teil des Fadens steckte noch fest.

In der Regel resorbiert sich das Nahtmaterial von allein und muss daher nicht gezogen werden. Doch in Elenas Fall hat das wohl nicht funktioniert, wie sie nun in ihrer Instagram-Story erklärte: "Das Problem war, dass sich ein Stück davon nicht aufgelöst hat. Deswegen ist diese Entzündung entstanden." Mittlerweile sei der Übeltäter aber entfernt worden. "Ich muss jetzt einfach abwarten. Es sollte langsam besser werden", verriet sie weiter.

Tatsächlich hätte es anhand ihrer Symptome auch viel schlimmer ausgehen können. Der Mediziner habe ihr erklärt, dass bei Entzündungen in der Brust oftmals auch die eingesetzten Silikonkissen entnommen werden müssen. "Bei mir war es einfach ganz harmlos. Zum Glück war es nichts Schlimmes", zeigte sie sich erleichtert.

Instagram / elena_miras Influencerin Elena Miras

Instagram / elena_miras Elena Miras, Influencerin

Instagram / elena_miras Elena Miras an Silvester 2020

