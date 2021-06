Charlotte Würdig (42) packt über ihre Dating-Erfahrungen aus! Im Frühling 2020 hatte die Moderatorin ihre Trennung von Ehemann Sido (40) bekannt gemacht: Nach acht gemeinsamen Jahren hatte das Paar beschlossen, freundschaftlich auseinanderzugehen – auch für die zwei Kinder. Seitdem ist die Blondine Single und tobt sich aus, auch auf der Datingplattform Raya. Wie spannend die Liebessuche auf dem V.I.P-Portal ist, verriet Charlotte jetzt!

In einer neuen Folge ihres Podcasts "Mit der Würdig" plauderte die zweifache Mutter nun offen über ihre Erlebnisse auf der Promi-Dating-App. Wie Charlotte erzählte, unterteile sie die Männer dort in drei Kategorien: die Hornissen, die Wespen und die Hummeln. "Die Hornissen sind die Fußballer, die stechen überall rein. Gleichzeitig alle!", schilderte sie. Entertainer und Musiker seien die Wespen – die seien im Gegensatz zu den Hornissen noch etwas vorsichtiger. "Und ganz am Schluss kommen irgendwann die Hummeln, das sind die Schauspieler. Die gucken und warten und warten und warten!", ergänzte sie.

Doch welche dieser drei Männergruppen interessiert Charlotte besonders? "Ich bin noch in der Hornissenphase. Ich weiß, was ich will und was ich nicht will. Ich date ja zurzeit für mich, nicht, um meine Familie zu vergrößern oder zu heiraten!", versicherte die 42-Jährige. Genau dafür seien die Hornissen ganz gut, jedoch: "Die sind damit überfordert, dass ich gar nicht vorhabe, zu heiraten!"

Instagram / charlottewuerdig Charlotte Würdig, Moderatorin

Instagram / charlottewuerdig Charlotte Würdig, Moderatorin und Schauspielerin

Getty Images Charlotte Würdig, Moderatorin

