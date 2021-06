Yeliz Koc (27) präsentiert stolz ihren Babybauch! Die einstige Rosensammlerin fand ihr Glück mit Jimi Blue Ochsenknecht (29). Allem Anschein nach sind sich die beiden Turteltauben mehr als sicher miteinander: Nach nicht mal einem halben Jahr Beziehung verkündete das Paar, dass das erste gemeinsame Kind unterwegs ist. Inzwischen hat Yeliz die erste Halbzeit geschafft – ihre Babykugel kann sich dementsprechend definitiv sehen lassen!

In ihrer Instagram-Story teilte die Influencerin eine Aufnahme, die ihre Körpermitte zeigt – und die ist mittlerweile tatsächlich kugelrund. Yeliz verlieh ihren Gefühlen über die kommende Mutterschaft in der Betitelung des Bildes Ausdruck. "Liebe im Bauch", schrieb die werdende Mutter einer kleinen Tochter. Vor fast zwei Wochen hatten die Eltern in spe nämlich verraten, dass sie ein Mädchen bekommen werden – wie ihre süße Prinzessin heißen soll, behielten Yeliz und Jimi bislang aber für sich.

Zumindest haben die beiden ihre Fangemeinde bereits darüber aufgeklärt, welchen Nachnamen ihr Nachwuchs tragen wird. Bei Das Wunschmenü der Stars – Alle unter einem Dach hatte Jimi preisgegeben, wie sie sich entschieden hätten: Ihre Tochter wird Ochsenknecht heißen.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc' Babybauch

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht

Instagram / jimbonader Yeliz Koc, Influencerin

