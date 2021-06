Jason Derulo (31) scheint in seiner Rolle als frischgebackener Vater voll aufzugehen! Mitte Mai wurden der Sänger und seine Freundin Jena Frumes erstmals Eltern: Die Turteltauben begrüßten ihren Sohn Jason King auf der Welt. Seit der Geburt begeistert das Paar seine Fans regelmäßig mit zuckersüßen Fotos des Kleinen im Netz. Jetzt zeigte Jason erneut, wie glücklich er mit seinem Sohnemann ist: Er teilte einen knuffigen Schnappschuss mit ihm im Partnerlook!

Auf seinem Instagram-Account postete der 31-Jährige eine Momentaufnahme von sich und seinem Spross. Auf dem Bild hält er das Neugeborene im Arm und lächelt dabei überglücklich in die Kamera. Sowohl Jason als auch sein Sohn tragen auf dem Schnappschuss rote T-Shirts und schwarze Shorts. Zudem hat der Musiker dem Wonneproppen ein paar dazu passende rot-schwarze Baby-Sneakers angezogen. "Ich liebe es, Jason Junior wie mich selbst zu kleiden", schwärmte der "Savage Love"-Interpret unter dem Beitrag.

Die Community des Künstlers ist von diesem süßen Anblick gänzlich hin und weg. Unter dem Post lassen zahlreiche Follower herzförmige Emojis da und machen dem 31-Jährigen Komplimente. "Oh mein Gott, das ist so süß" und: "Wie der Vater, so der Sohn – so knuffig", lauteten nur zwei der vielen Reaktionen von Jasons Fangemeinde.

Instagram / jenafrumes Jena Frumes und Jason Derulo mit ihrem Sohn

Instagram / jasonderulo Jason Derulo mit seinem Sohn Jason King

Instagram / jenafrumes Jason Derulo und Jena Frumes im Januar 2021

