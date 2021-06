Sahand hat eine neue Frau an seiner Seite. Eigentlich wollten sich der Perser und Nicole nach ihrem Traualtar-Rückzieher im Finale von 5 Senses for Love weiter kennenlernen und gucken, ob sie vielleicht doch eine gemeinsame Zukunft haben. Nun ist allerdings klar: Das ist nicht der Fall und die beiden Kuppelshow-Kandidaten sind nach der Sendung kein Paar geworden. Im Netz zeigte sich der Perser jetzt stattdessen mit seiner neuen Freundin!

"Manchmal ist das Leben schwer und Entscheidungen werden falsch getroffen, aber wenn du jemanden an deiner Seite hast, der dich stärkt und an dich glaubt, ist das viel mehr wert als jeder Euro der Welt", schreibt Sahand zu einem romantischen Instagram-Schnappschuss von sich und seiner Herzdame. Hier bekommt der Braunschweiger ein Küsschen von ihr auf die Wange und wirkt so, als ob er im totalen Liebesglück schwelgt.

Genauere Einzelheiten behält er allerdings für sich und gibt in seinem Paar-Outing-Post nicht mal preis, wie die hübsche Brünette an seiner Seite heißt. Denkt ihr, Sahand verrät bald mehr über seine Beziehung? Stimmt in der Umfrage ab!

Nicole und Sahand von "5 Senses for Love"

"5 Senses for Love"-Kandidat Sahand

Sahand am Bodensee im Mai 2021

