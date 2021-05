Wie geht 5 Senses for Love für Nicole Szagun und Sahand aus? Seit sich die Turteltauben in der Kuppelshow blind verlobt hatten, zogen immer wieder dunkle Wolken am Liebeshimmel auf. Trotzdem waren beide bereit, im Finale zur Hochzeit zu schreiten. Doch verließen sie das Standesamt nach all diesen Höhen und Tiefen am Ende als Mann und Frau? Nein, Nicole machte in letzter Sekunde einen Rückzieher.

"Ich kann nicht. Ich wünschte, ich könnte, weil du bist wirklich ein ganz toller Mensch und ich habe so einen Mann wie dich noch nie kennengelernt", erklärte die vierfache Mutter, als die Standesbeamtin die alles entscheidende Frage gestellt hatte. Ihr würden einfach ein paar Punkte fehlen, um sich voll und ganz auf das Abenteuer Ehe mit ihm einlassen zu können. Und Sahand? Der nahm die Abfuhr tatsächlich sehr gelassen: "Ich habe mir das schon fast gedacht. Aber du hast ja die Wahrheit gesagt."

Tatsächlich nahm Nicole und Sahands Lovestory danach noch eine Wendung, denn: Die Medienberaterin betonte, dass sie durchaus an einem weiteren Kennenlernen mit dem Perser interessiert sei. Das Angebot nahm dieser dankend an. "Das können wir gerne machen. Das wird schön."

