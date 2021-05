Welches 5 Senses for Love-Paar geht wirklich den Bund fürs Leben ein? Bei fünf Paaren hat es in der Show so richtig geknistert: Sie haben sich verlobt, ohne sich vorher ein einziges Mal gesehen zu haben. Nach dem Antrag hatten sie die Gelegenheit, sich während eines gemeinsamen Urlaubs auf der griechischen Insel Naxos näher kennenzulernen. Während einige Beziehungen dabei zerbrachen, haben sich andere gefestigt. Doch wer wagt tatsächlich den Schritt vor den Traualtar?

Wie in einem ersten Trailer zur kommenden Folge zu sehen ist, dürfen sich die Verlobten noch einmal gegenseitig zu Hause kennenlernen. Nur kurz danach soll geheiratet werden. Ein Ausschnitt zeigt, dass drei Paare tatsächlich zur Trauung erscheinen – unter anderem Mehmet (29) und Sabrina (28) sowie Nicole und Sahand. Doch auch Sebastian und Alissa haben sich in ihre Hochzeitskleidung geworfen – und das, obwohl die 39-Jährige im Urlaub mit ihrem Mitstreiter Christian fremdgeknutscht hatte.

Doch wer gibt sich tatsächlich das Jawort? "Ob es ein Ja oder Nein wird... Da rede ich nicht ohne meinen Anwalt drüber", ließ Alissa offen. Wie ihre Antwort ausfällt, kann auch ihr Verlobter Sebastian nicht genau einschätzen: "Es gibt immer noch eine Chance, dass wir Wunder erleben." Auch Sabrina und Mehmets Zukunft scheint ungewiss. Im Interview erklärte Letzterer: "Ich bin da in einem Augenblick, in dem ich sage, ich möchte das nicht mehr, ich sage Nein."

"5 Senses for Love" immer mittwochs 20:15 Uhr auf Sat.1 oder auf Joyn.

Anzeige

SAT.1/Benedikt Müller Sabrina und Mehmet

Anzeige

SAT.1/Benedikt Müller Nicole und Sahand von "5 Senses for Love"

Anzeige

SAT.1/Benedikt Müller Sebastian und Alissa von "5 Senses for Love"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de