Nicole und Sahand sorgen bei 5 Senses for Love wieder für ordentlich Zündstoff! Nachdem sich das Paar verlobt hatte, hielt die Freude darüber nicht lange an. Bereits kurz nachdem sie sich zum ersten Mal gesehen hatten, stritten die beiden so sehr, dass die Blondine sogar weinen musste. Die zwei haben sich zwar wieder vertragen, doch beim romantischen Dinner kippt die Stimmung erneut. Nicole bricht den nächsten Streit vom Zaun und wird dabei ganz schön persönlich...

Ihr Liebster hatte in einer vergangenen Folge geäußert, dass Nicole nicht ganz der Typ Frau sei, auf den er normalerweise steht. Das will die Medienberaterin jetzt genauer wissen – und bringt das Thema Beuteschema wieder auf den Tisch. Sahand betont daraufhin, dass ihm Aussehen nicht so wichtig sei, er sonst aber eher athletische Damen datet. Diese Aussage kommt bei der Mutter von vier Kindern überhaupt nicht gut an. "Ich war bisher auch nur mit sehr muskulösen Männern zusammen und ich weiß auch nicht, ob ich dich direkt angesprochen hätte", erwidert sie.

Den Stadtbahnfahrer scheint dieser Kommentar schwer zu treffen: Die beiden liefern sich einen hitzigen Schlagabtausch. Doch Nicole geht noch weiter. Im Interview erklärt sie ihren Standpunkt: "Ich finde mich echt sexy und attraktiv und wenn da so jemand kommt, der da so ne Trommel hängen hat, kann der nicht so nen Spruch loslassen, dass er erwartet, eine Claudia Schiffer (50) da sitzen zu haben."

"5 Senses for Love" immer mittwochs 20:15 Uhr auf Sat.1 oder auf Joyn.

SAT.1/Benedikt Müller Nicole Szagun, "5 Senses for Love"-Kandidatin

SAT.1/Benedikt Müller "5 Senses for Love"-Kandidat Sahand

Instagram / nicole_szagun Nicole Szagun, Kandidatin bei "5 Senses for Love"

