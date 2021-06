Seit dem Tag seines Einzuges sorgt Eric Sindermann (32) bei Ex on the Beach mit seinem flatterhaften Interesse für Aufruhr. Während das Herz des selbst ernannten Modekönigs angeblich nur seiner Ex Tara (28) gehört, ist sein Körper auch anderen Frauen zugetan. Beim Date knutschte er nach der Fummelei mit Roxy dieses Mal mit Vanja Rasova – flehte sie im Nachhinein allerdings an, ihr Techtelmechtel geheim zu halten. Im Promiflash-Interview verrät die Blondine ihre Meinung zu dem einstigen Handballer: Für sie hat er sich als absoluter Clown entpuppt.

"Eric war optisch mein Traummann in dieser Sendung und ich habe vor unserem Date nichts von Tara und Roxy mitbekommen", berichtete die 29-Jährige im Gespräch mit Promiflash. Doch sein Verhalten hat den Zauber wohl schnell verfliegen lassen. "Eric wurde vom Traummann zum absoluten Clown und Arschloch der Sendung für mich. Er war komplett fake. Er hat mich angelogen und die ganze Sendung über alle verarscht", wetterte die Single-Lady. Den Kuss bereut sie im Nachhinein sogar. "Ein Mann, der sich wie Eric verhält, hat meine Aufmerksamkeit nicht verdient", ist sich Vanja sicher. Für die Zukunft wünscht sie sich daher einen fokussierten Mann. "Ich steh auf Männer, die wissen, was sie wollen. Nicht auf Clowns."

In der Kuppelshow hat sie ihre Knutscherei dennoch geheim gehalten, um den Frieden zu wahren. "Tara war zu dem Zeitpunkt nicht meine Freundin, und Eric hatte ich versprochen, dass er alles mit seiner Ex klären kann", sagte Vanja. Mit ihrer Enthüllung habe sie deshalb keine Unruhe stiften wollen.

Alle Infos zu "Ex on the Beach" auf TVNow.

Vanja Rasova, Reality-TV-Star

Eric Sindermann, bekannt als "Dr. Sindsen"

Vanja Rasova, Influencerin

