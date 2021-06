Nina König ist inzwischen in der 16. Woche schwanger. Nachdem die amtierende Temptation Island-Verführerin Mitte April verkündet hat, dass sie ihr zweites Baby erwartet, weiß sie inzwischen sogar: Es wird höchstwahrscheinlich ein Mädchen. Auch der Name steht schon fest: Dana-Rose soll ihr Kind heißen. Schon 2020 hatte das Camgirl eine Tochter erwartet, verlor sein Baby jedoch infolge von Plazentaproblemen im sechsten Monat. Im Gespräch mit Promiflash verriet Nina, ob sie nach dieser Erfahrung ihre Schwangerschaft genießen kann.

"Irgendwie dachte ich, wenn erst mal die ersten drei Monate um sind, vergeht die Angst", erzählte Nina im Promiflash-Interview. Das ist allerdings doch nicht der Fall, denn die Angst begleitet sie nach wie vor. "Irgendwie weiß ich immer noch, dass noch alles schiefgehen kann. Mit jeder Woche wird es aber weniger", offenbarte die werdende Mutter und berichtete weiter: "Ich habe keine Blutungen und gehe viel mit meinem Hund Barcley spazieren. Das tut uns gut."

Abgesehen davon kann sich die Reality-TV-Bekanntheit in ihrer Schwangerschaft jedoch kaum bewegen, und auch was die Ernährung angeht, lässt sie Vorsicht walten. Weil Nina noch nie an Toxoplasmose erkrankt war, muss sie derzeit auf rohes Fleisch verzichten. Zwar verläuft die Infektion in der Regel ohne Beschwerden, doch in der Schwangerschaft kann der Parasit zu Fehlgeburten oder Missbildungen führen.

Instagram / ninakoenig_official TV-Gesicht Nina König mit Ballons

Instagram / ninakoenig_official Nina König mit Babybauch am Strand

Sonstige Nina König, Camgirl

