Bald wird ein neues Gesicht bei GZSZ zu sehen sein! Die Schauspielerin Stella Denis-Winkler (41) stand schon auf diversen europäischen Bühnen, wie zum Beispiel auf der Vagantenbühne in Berlin oder im Theater Dortmund. Zudem überzeugte sie die Zuschauer bereits mit ihren Rollen im Tatort, der Lindenstraße oder in der Krimiserie 4 Blocks an der Seite von Kida Khodr Ramadan. Ab Mitte Juli wird sie nun den Kollekiez bei GZSZ aufmischen.

Die in Berlin lebende Schauspielerin wird ab dem 14. Juli als Svenja Steiner in der erfolgreichen Dramaserie zu sehen sein. Stella selbst beschreibt ihre Rolle im Interview mit RTL als "sympathische, lebenslustige und zielstrebige TV-Produzentin". Als Svenja wird die 41-Jährige zukünftig mit einer Kochshow neues Leben in den Szenekiez bringen. Außerdem verriet Stella bereits, dass sie in der Serie einem allseits bekannten Starkoch den Kopf verdrehen wird – ob es sich dabei um Leon Moreno (Daniel Fehlow, 46) handeln könnte?

Von ihren Kollegen sei sie jedenfalls herzlich aufgenommen worden. "Ich habe großen Spaß und fühle mich in der GZSZ-Family wahnsinnig aufgehoben und wohl!", erzählte Stella über ihre ersten Tage am Set. Für die Zukunft von Svenja wünsche sie sich übrigens weiterhin so spannende Geschichten.

Instagram / stella_denis_winkler Rauand Taleb und Stella Denis-Winkler am Set von "4 Blocks"

TVNOW / Rolf Baumgartner Leon (Daniel Fehlow) und Nina (Maria Wedig) bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"

TVNOW – Rolf Baumgartner Stella Denis-Winkler, Schauspielerin

