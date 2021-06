Kylie Jenners (23) Fans freuen sich immer über Updates aus ihrem Mamaleben! Der Social-Media-Auftritt des Reality-TV-Stars ist hauptsächlich sehr sexy: Die Beauty-Unternehmerin postet ein freizügiges Foto nach dem anderen. Doch ab und zu erfreut sie ihre Community auch mit Bildern von ihrer Tochter Stormi (3). Das neueste ist ganz besonders süß geraten: Hier hat die Dreijährige gerade Spaß in der Badewanne!

Via Instagram veröffentlichte die stolze Mama jetzt einen absolut zauberhaften Schnappschuss von ihrer Tochter: Die pitschnasse Stormi sitzt hier in der Wanne und hat einen schelmischen Gesichtsausdruck aufgelegt. Außerdem läuft ihr etwas Wasser aus dem Mund. Es sieht ein bisschen so aus, als wäre die Kleine kurz davor, die Fotografin – aka ihre Mutter – anzuspucken! In der Bildunterschrift schwärmt Kylie schlicht: "Badespaß".

Ihre Fans sind natürlich hin und weg von dem Anblick – und haben auch schon eine rekordverdächtige Anzahl an Likes dagelassen: Nach 14 Stunden wurde das schnuckelige Bild bereits über neun Millionen Mal gelikt! Natürlich gibt es auch zahlreiche Kommentare unter dem Posting. Darunter auch von Stormis berühmten Tanten Kim Kardashian (40) und Co.: "Die Allersüßeste", betont beispielsweise Khloé Kardashian (36).

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Reality-TV-Star

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi

Instagram / kyliejenner Kylie Jenners Tochter Stormi

