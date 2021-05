Wie steht es um die Zukunft von Kylie Jenners Beauty-Imperium? Der US-amerikanische Medienstar ist nicht nur mit der TV-Show Keeping up with the Kardashians supererfolgreich – auch in der Beauty-Industrie hat sich die 23-Jährige einen Namen gemacht: Mit ihrem Unternehmen Kylie Cosmetics wurde sie sogar zur Milliardärin. Aber wie soll es mit der Firma in ferner Zukunft eigentlich weitergehen? Wenn es nach Kylie geht, übergibt sie das Zepter irgendwann einmal an ihre Tochter Stormi (3)...

"Vielleicht wird sie eines Tages Kylie (23) Cosmetics übernehmen? Nur wenn sie es will", gab Kylie gegenüber dem Magazin tmrw einen Einblick in ihre Zukunftsplanung. Immerhin sei die Dreijährige das "Vermächtnis" des Medienstars. "Ich erziehe sie so, dass sie klug, freundlich und engagiert ist", betonte die Beauty zudem.

Dabei bringt Kylie nicht nur der kleinen Stormi etwas bei – auch sie selbst lernt in ihrem Alltag als Mama ständig dazu. "Mutter zu werden war die größte Veränderung für mich", erklärte die Unternehmerin und freute sich: "Ich bin als Person so sehr gewachsen, und ich wachse jeden Tag weiter."

