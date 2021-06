Netz-Panne bei Jesy Nelson (29)! Die Sängerin sorgte vor etwa einem halben Jahr für ziemliches Aufsehen unter ihren Fans. Im Dezember kündigte sie nämlich ihren Ausstieg aus der Band Little Mix an. Ihre drei Bandkolleginnen machen ab jetzt ohne sie weiter. Aber auch Jesy bleibt der Musik treu und will bald ihr erstes Solo-Album auf den Markt bringen. Ihre Follower bekamen davon nun schon einen ersten Vorgeschmack – allerdings war das so offenbar nicht geplant.

Die 29-Jährige hatte ihre erste Solo-Single vor wenigen Stunden bereits in ihrer Instagram-Story gepostet. Der Song war aber nur für wenige Minuten zu hören. Kurze Zeit später bemerkte Jesy ihren Fehler offenbar und löschte ihren Post wieder. Später veröffentlichte sie dann nur den dazugehörigen Clip, ohne die Musik.

Obwohl ihr Musik-Clip nur kurz online war, wird Jesys erster Solo-Song auf Twitter bereits heiß diskutiert. Viele Fans können es nach dieser kleinen Kostprobe kaum noch abwarten, endlich Jesys ganzes Album zu hören. "Ich bin so aufgeregt wegen Jesy Nelsons Solo-Musik", schrieb zum Beispiel ein User.

Getty Images Little Mix bei den Brit Awards 2019

Getty Images Jesy Nelson, Little-Mix-Bandmitglied

Instagram / jesynelson Jesy Nelson im Mai 2021

