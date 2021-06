Wie cool: Dank Dagi Bee (26) und ihrem Mann Eugen Kazakov (26) bekommen Musikliebhaber bald richtig was auf die Ohren! Im vergangenen Jahr feierte ein mysteriöses neues Musikprojekt sein Debüt. Der erfolgreiche Act mit dem Namen Dhali gefiel der Influencerin so gut, dass sie und Eugen sich entschlossen, ein eigenes Plattenlabel zu gründen. Und schon steht Dhalis neue Single "Insane" in den Startlöchern!

Wie Warner Music bekannt gab, gründete das erfolgreiche Social-Media-Paar ein Plattenlabel namens 23HOURS, um Dhali unter Vertrag zu nehmen. Der geheimnisvolle Act, dessen Mitglieder sich entschieden haben, ihre wahre Identität zu verbergen, erzielte mit seinen ersten drei veröffentlichten Singles mehrere Millionen Streams. "Dhali hat mich von Tag eins an mit seiner Musik fasziniert“, erklärte Dagmara Kazakov alias Dagi Bee den großen Schritt. Sie sei ein riesiger Fan von Electronic-Dance-Music. Für das Video der Single "U GOT ME" stand die Blondine sogar selbst vor der Kamera.

Dhalis neuer Song "Insane" wurde gerade erst veröffentlicht. Das Lied, in dem Dominic Neill den Gesangspart übernimmt, handelt davon, auch in schwierigeren Zeiten die Hoffnung nicht zu verlieren und die Kontrolle auch mal abzugeben. Eine Botschaft, die auch Dagi Bee derzeit wohl gut gebrauchen kann: Sie ist erst vor wenigen Tagen allen Accounts auf Instagram entfolgt, um sich weniger ablenken zu lassen.

ActionPress Dagi Bee und Eugen Kazakov, Social-Media-Stars

Instagram / dagibee Dagi Bee, YouTuberin

Instagram / dagibee Eugen Kazakov und Dagi Bee auf Ibiza

