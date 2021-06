Im Hause Büchner wird heute gefeiert – und zwar der Geburtstag der Nesthäkchen Jenna Soraya und Diego Armani. Die Zwillinge wurden am 31. Mai fünf Jahre alt. Mama Danni (43) hat ihnen im Netz bereits süße Zeilen gewidmet. Doch die große Sause hat sie sich fürs Wochenende aufgespart. Am Freitag konnten die zwei nun mit Freunden und Familie in ihr neues Lebensjahr starten und Danni hat sich einiges für ihre Lieblinge einfallen lassen.

"Wir feiern den Geburtstag der Zwillinge. Es gibt ein paar Überraschungen", verriet die Goodbye Deutschland-Bekanntheit in ihrer Instagram-Story. Ihre Finca auf Mallorca hat sie dafür in ein kleines Spieleparadies verwandelt. "Schaut euch das an, was wir aufgebaut haben", freute sie sich und richtete die Kamera auf zwei XXL-Hüpfburgen. Eine im Frozen-Design – vermutlich für Töchterchen Jenna, die andere mit einem Minions-Motiv nach dem Geschmack von Diego.

Auch kulinarisch hat Danni viel aufgefahren. Ihre Twins bekamen gleich drei Torten. Die erste wurde durch ein Foto der zwei personalisiert, die zweite war erneut im "Frozen"-Stil dekoriert und die dritte zierte ein Star Wars-Schriftzug. Den leuchtenden Augen der Fünfjährigen nach zu urteilen, war jede einzelne Überraschung ein voller Erfolg.

Anzeige

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner im Dezember 2020

Anzeige

Instagram / dannibuechner Danni Büchner und ihre Kinder Jenna und Diego

Anzeige

Instagram / dannibuechner Jenna und Diego, die Kinder von Danni und Jens Büchner

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de