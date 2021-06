Wird Yma Louisa jetzt alles zu viel? Die TV-Flirterin nahm an der ersten Staffel der neuen Datingshow 5 Senses for Love teil. Zuvor war sie in der Kuppelsendung Take Me Out und einem Musikvideo von Rapperin Nura (32) zu sehen. Dadurch steigert sich ihre Bekanntheit immer mehr. Jetzt scheint ihr der neugewonnene Fame aber etwas zuzusetzen – das Erotikmodel legt eine Social-Media-Pause ein.

Diese Nachricht verkündete Yma ihren Followern und Fans nun in ihrer Instagram-Story. Es geht mir gerade nicht so gut. Mein Körper reagiert bei Wetterveränderungen immer sehr stark. Dazu kommt, dass ich gerade so viele Nachrichten wie nie bekomme und mir selbst Druck mache, jede zu beantworten", erklärte die dunkelhaarige Schönheit ihr aktuelles Tief. Sie wird sich ein paar Tage zurückziehen, um sich wieder zu erholen.

Yma ist aber nicht nur auf Social Media sehr aktiv, sondern auch auf einer anderen Online-Plattform. Die TV-Daterin ist nämlich hauptberuflich auf OnlyFans tätig. Dort heizt sie ihren Abonnenten mit erotischem Content ein und bekommt Geld dafür.

Yma Louisa, 2021 in Berlin

Yma Louisa, "5 Senses for Love"-Kandidatin

Erotik-Darstellerin Yma Louisa

